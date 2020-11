Eerste vorst in het land en daar blijft het niet bij

Na een bijzonder zachte novembermaand, hebben we dit weekend voor het eerst met koude lucht te maken gekregen. In het noordoosten van het land daalde de temperatuur vanmorgen zelfs tot -1,2 graden. Op veel plaatsen is de temperatuur nog aan het dalen.

De afgelopen maand grossierde in warmterecords en zachte nachten: tot afgelopen week had het in De Bilt nog niet één keer gevroren. De gemiddelde temperatuur voor november staat op 9,7 graden, tegen 6,7 graden normaal. Daarmee staat deze maand momenteel op een derde plek in het lijstje van warmste novembermaanden ooit gemeten.

De eerste tekenen dat het kouder wordt zagen we voor het weekend al. De wind draaide van richting. Daarmee kwam de aanvoer van koudere lucht vanaf het Europese vasteland op gang. ,,Van een winterse omslag is natuurlijk geen sprake, omdat écht koude lucht gewoonweg nergens te vinden is. Maar toch zal het even wennen worden na al die zachte dagen!” zegt meteoroloog Wouter van Bernebeek van Weerplaza.

Het is nog de vraag of vanmorgen al sprake is van de eerste officiële vorstdag van dit seizoen. Daarvoor moet de temperatuur in De Bilt tot onder het vriespunt zakken. Daar was rond 7.00 uur nog geen sprake van. ,,Door bewolking is het afgelopen nacht in De Bilt niet koud genoeg geworden", laat meteoroloog Wilfred Janssen weten. ,,De temperatuur bleef op 1.7 graden steken. Maar de dag is nog niet om!”

Als een baksteen omlaag

Overdag schijnt in het hele land vandaag geregeld de zon en het is droog. Bij een matige oostenwind wordt het echter niet warmer dan 3 tot 5 graden. ,,Dat betekent de eerste dag sinds lange tijd dat we ruim ‘onder onze stand’ leven”, meldt de weerman. ,,Een maximumtemperatuur van 8 graden is namelijk normaal.”



Vanavond gaat de temperatuur vervolgens als een baksteen omlaag. Wat vandaag eventueel nog niet lukt, lijkt in de nacht naar maandag een formaliteit: de eerste officiële vorstdag in De Bilt van dit seizoen. In het grootste deel van ons land duikt de temperatuur onder nul met de laagste temperaturen in het zuiden.



Als de situatie gunstig blijft dan is dus een lokale -5 graden zelfs mogelijk. Het zou de eerste keer sinds begin april zijn dat we dergelijk lage temperaturen krijgen in Nederland. ,,Lukt dat vanavond niet, dan is dat vannacht wel. Mocht het komende nacht overigens érgens in ons land -5.1 graden of kouder worden, dan is ook sprake van de eerste lokale matige vorst van dit winterseizoen", aldus Janssen. Daarbij kan verspreid ook een aantal mistbanken ontstaan en op bruggen kan het glad worden.



Vanaf morgen is het alweer snel gedaan met de nachtelijke vorst. Overdag wordt het een graad of 5 en vanuit het noorden neemt de bewolking toe en volgt regen. Dinsdag is vervolgens weer vrij zacht met een graad of 9. Maar dat is zeker niet meer het uitzonderlijk zachte weer van de afgelopen weken.

Witte kerst

De hoop op een witte kerst kan waarschijnlijk ook dit jaar weer in de ijskast worden gezet. December wordt naar verwachting namelijk een zachte maand. Volgens Weeronline komt de temperatuur geregeld in de dubbele cijfers uit en is er slechts een kleine kans op (natte) sneeuw.



Ook de rest van de winter ziet er overigens weinig hoopvol uit voor liefhebbers van koud winterweer. Januari en februari zullen naar verwachting namelijk nog zachter dan december verlopen. Daarbij is het dan ook nog eens natter dan normaal. Wat dat betreft zal deze winter waarschijnlijk vergelijkbaar worden met die van de afgelopen jaren.