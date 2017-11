Egypte wreekt aanslag op moskee waarbij meer dan 300 doden vielen

Egypte heeft keihard teruggeslagen na de zware aanslag in een moskee in de Sinaï. Vanochtend werd bekend dat het dodental inmiddels is opgelopen tot 305.

Het leger is begonnen met een grootscheeps offensief tegen terroristen op het schiereiland. Gevechtsvliegtuigen voerden afgelopen nacht tal van missies uit boven het uitgestrekte woestijngebied. Er zouden onder meer opslagplaatsen voor wapens en munitie en voertuigen van de terroristen zijn gebombardeerd. ,,Onze militairen vertrekken niet voordat iedereen die betrokken was bij de aanslag is geëlimineerd,'' zei een legerwoordvoerder.

President Abdul Fatah al-Sisi kondigde direct na de aanslag al een ‘daadkrachtig antwoord’ aan.

Islamitische Staat

De aanslag, een van de dodelijkste ooit in Egypte, is nog niet opgeëist. Vermoed wordt dat Islamitische Staat (IS) er achter zit. De extremisten zouden met deze aanslag wil laten tonen hun rol nog altijd niet is uitgespeeld. IS leidde de afgelopen maanden zware verliezen in Irak en Syrië.

De terreurgroep heeft een actieve 'provincie' in de Sinaïwoestijn sinds de lokale groepering Ansar Beit Al-Maqdis drie jaar geleden trouw zwoer aan IS-leider Abu Bakr Al-Baghdadi.

De aanslag leidde Internationaal tot grote verontwaardiging. Onder meer de Amerikaanse president Donald Trump sprak op Twitter van een ‘verschrikkelijke en laffe terroristische aanval op onschuldige en weerloze gelovigen’.

Een groep terroristen viel vrijdag de al-Rawda moskee in Bir al-Abed aan. Binnen waren op dat moment 300 gelovigen bijeen voor het vrijdaggebed. De aanslagplegers lieten in de moskee eerst een bom ontploffen. Toen de overlevenden in paniek naar buiten vluchtten, openden de terroristen het vuur.

De moskee deed dienst als gebedshuis voor soefi's, moslims die een mystieke vorm van de islam aanhangen. IS beschouwt hen als afvallige gelovigen. Het hoofd van de religieuze politie van de terreurgroep in de Sinaï zei vorig jaar dat soefi's die zich niet bekeren, zullen worden gedood. Dat was nadat de extremisten twee soefi-geestelijken hadden onthoofd.

Quote De strijdkrachten en de politie zullen onze martelaren wreken en de veiligheid herstellen'' President Abdul Fatah al-Sisi van Egypte

Vooral sinds de opstand tegen het regime van Hosni Mubarak in 2011, heerst wetteloosheid in de Sinaï. Islamistische strijders grijpen die aan om vanuit Noord-Sinaï aanvallen uit te voeren. Het Egyptische leger vecht onder meer tegen Ansar Beit-al Maqdis een lokale aftakking van Islamitische Staat. De groep is verantwoordelijk voor honderden moorden in de regio. Vooral politieagenten, militairen en koptische christenen zijn het doelwit.