Eigenaar Fort Oranje op zoek naar klokkenluiders, info wordt beloond met 20.000 euro

Fort Oranje in Rijsbergen heeft een beloning van maximaal 20.000 euro uitgeloofd voor informatie over bijvoorbeeld de projectplannen die zijn gemaakt om de camping te sluiten en saneren. Eigenaar Cees Engel is verder ook op zoek naar bewijs voor zijn vermoedens over bescherming van de overheid door de rechtbank in Breda.

Volgens Fort Oranje is er kort voor de sluiting van de camping een bijeenkomst geweest met politiemensen, rechters, burgemeesters, officieren van justitie en advocaten. De bijeenkomst is volgens de campingeigenaar van invloed geweest op rechtszaken die Fort Oranje daarna heeft gevoerd. ,,Wij zoeken klokkenluiders die informatie en bewijs hebben over de beïnvloeding van de rechtspraak'', staat in een oproep die zaterdag is gepubliceerd.

Onder ede

Ook langs de officiële weg probeert Fort Oranje aan meer informatie te komen. Maandag behandelt de rechtbank in Breda het verzoek van Engel om onder andere burgemeester Leny Poppe-de Looff van Zundert onder ede te verhoren over de ontruiming van zijn camping vorig jaar.

De gemeente Zundert nam het beheer van Fort Oranje over om de camping te kunnen ontruimen vanwege de erbarmelijke omstandigheden van de bewoners. Engel denkt dat de actie van de gemeente uitsluitend is bedoeld om hem financieel uit te kleden. De schade loopt volgens hem in de miljoenen en hij wil de gemeente aansprakelijk stellen.2004

De zoektocht naar klokkenluiders is een nieuw hoofdstuk in de slepende zaak rond Fort Oranje. Halverwege 2017 werd Fort Oranje definitief gesloten, met veel problemen tot gevolg. Dat is ruim zes jaar nadat deze krant voor het eerst over de camping begon te schrijven. Destijds omdat het gesloten zou worden vanwege de brandveiligheid. In een reconstructie uit 2017 concludeerde een van onze verslaggeefsters dat de problemen zelfs al sinds 2004 bestaan.

3 juli 2017 zou de boeken in gaan als de dag dat het recreatieoord haar deuren sloot. Maar op 23 juni nam de gemeente Zundert het beheer over het park over.

Rechtbank

De afgelopen maanden staan vooral in het teken van de voortdurende rechtszaken.

Twee maanden geleden moest Engel zich voor de rechter verantwoorden voor een bezoek aan de camping terwijl hem de toegang was ontzegt. Die zaak leidde ertoe dat hij de rechtbank wilde wraken. Dat verzoek werd afgewezen, met een stap naar het Europese Hof tot gevolg.

Het is niet de enige lopende rechtszaak omtrent Engel en Fort Oranje. Zo werd in juli in de rechtbank van Breda gesproken over de gang van zaken rond de sluiting en de bijbehorende kosten. Destijds gaf de rechter aan dat er vanuit de gemeente nogal wat zaken fout waren gegaan.