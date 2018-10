Eigenaar snackbar verjaagt overvaller met mes: 'Geld heb ik niet, wel een kroketje'

Hezemans wil niet spreken van een doldrieste actie. Het was in zijn ogen pure noodzaak. ,,Ik had hem verteld dat we beveiligingscamera's aan de muur hebben hangen, maar daar maalde hij niet om. Toen kreeg ik ineens het gevoel dat hij geen getuigen wilde. Ik zag in zijn ogen dat hij ons dood wilde schieten.’’



Terwijl Hezemans zijn verhaal verteld komt wijkgenoot Marcel van Baal met zoon Keano het cafetaria binnen. ,,Doe me effe een bakje softijs met aardbeien voor die jongen", zegt hij tegen Hezemans. Terwijl hij de handel van de ijsmachine beroert vertelt Van Baal dat hij de camerabeelden van de overval gezien. ,,Heftig! Dan schrik je toch. Iedereen hier in Klarendal kent deze snackbar en je kent Pieter. Dan leef je wel mee natuurlijk.’’