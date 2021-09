Einde designerdrug 3-mmc nu écht nabij: vóór 1 november van de legale markt

Het kabinet maakte eind mei bekend 3-mmc te willen verbieden, maar gaf daarvoor nog geen precieze datum. Nu mikt staatssecretaris Blokhuis op een verbod rond eind oktober. Zijn woordvoerder ontkent berichtgeving van diverse webshops dat het verbod op de designerdrug is uitgesteld 'omdat het wetsvoorstel opnieuw door de Kamer moet'. ,,Alle seinen staan op groen", klinkt het bij het ministerie.

Dode door 3-mmc

Het kabinet neemt met het verbod een advies over van het Coördinatiepunt Assessment en Monitoring nieuwe drugs (CAM). ,,3-mmc wordt steeds populairder, met name onder jongeren", zei Blokhuis bij de bekendmaking in mei. ,,Vanuit verschillende delen van het land ontvangen we zorgwekkende signalen over dit middel. Ik ben blij dat het CAM op zo’n korte termijn tot een beoordeling is gekomen, zodat we nu tot actie kunnen overgaan."

Vooral op de Veluwe, in de Achterhoek en in Amsterdam duikt de partydrug 3-mmc vaak op en heeft daar ook al slachtoffers onder jongeren gemaakt. Begin dit jaar overleed in Amsterdam nog de 14-jarige Pepijn Remmers aan de gevolgen van koolmonoxidevergiftiging in combinatie met 3-mmc.

10 euro per gram

Het effect van 3-mmc lijkt op cocaïne, maar valt nog niet onder de verboden middelen in de Opiumwet. 3-mmc is de opvolger van het al wel verboden middel 4-mmc, ook wel bekend onder de naam ‘meow meow’. Bekende gezondheidsrisico's zijn hartritmestoornissen, een verhoogde bloeddruk of lichaamstemperatuur en agitatie.

3-mmc wordt meestal verkocht als kristalachtig wit poeder en kan worden geslikt, gesnoven of gespoten. Het spul is sinds 2012 gewoon legaal online en in smartshops verkrijgbaar, in pil-, poeder- of kristalvorm, voor ongeveer 10 euro per gram. Gebruikers voelen zich alert, euforisch en energiek en ze hebben de behoefte om meer contact te maken en te praten. Ook ervaren ze meer zelfvertrouwen, aldus Jellinek.

Door de legale status heeft 3-mmc volgens Blokhuis een onschuldig imago. ,,Daar moeten we zo snel mogelijk vanaf. Het is gevaarlijk spul, waar we onze jongeren voor moeten waarschuwen en tegen moeten beschermen."

Trimbos

Het Trimbos-instituut vreest dat het verbod op 3-mmc slechts beperkt nut heeft. Met enkele aanpassingen aan de chemische samenstelling van de drug hebben producenten snel een legale variant en bovendien zijn er meer designerdrugs legaal online verkrijgbaar, onder de noemer 'research chemicals', waarschuwt het kennisinstituut.

Met het verbod wil het demissionaire kabinet gebruik van 3-mmc ontmoedigen en de beschikbaarheid beperken. De designerdrug komt op lijst 2 van de Opiumwet. Daar staan doorgaans minder gevaarlijke drugs op dan op lijst 1, waar drugs met een onaanvaardbaar risico voor de volksgezondheid op worden geplaatst. Er is nog niet genoeg bekend over de omvang en het gevaar van 3-mmc-gebruik om de drug op lijst 1 te zetten.

Om het gebruik van designerdrugs breder aan te pakken, deden Blokhuis en Grapperhaus vorig jaar een wetsvoorstel waarmee bepaalde risicovolle stofgroepen strafbaar zouden worden. Daarmee zou een groep designerdrugs bij voorbaat geen kans krijgen, ondanks de samenstelling ervan. Maar omdat de handhaving van zo'n wet het huidige kabinet te veel kost, hangt de invoering ervan af van een nieuw kabinet.