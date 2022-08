Einde in zicht: hittegolf naar verwachting woensdag voorbij

Volgens de laatste verwachting komt de temperatuur dan in De Bilt niet boven de 25 graden uit, waarmee niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden voor een hittegolf, legt een woordvoerder uit.

Slechts een voorspelling

Zaterdag was er voor het eerst in twee jaar tijd officieel een hittegolf in Nederland. Daarvoor moet het in De Bilt vijf dagen achtereen minimaal 25 graden zijn, waarvan drie dagen 30 graden of meer. Woensdag wordt het in De Bilt naar verwachting 23,2 graden. ,,Maar het is nog een voorspelling. Het kan net een tiende boven de 25 graden uitkomen en dan loopt de definitie van een hittegolf nog door”, aldus de KNMI-woordvoerder.

Het KNMI voorspelt dat het dinsdag in De Bilt nog 26,7 graden wordt, maar daarna zal de temperatuur verder dalen. Zondag wordt het naar verwachting nog maar 20,2 graden. Hoewel dat een stuk minder heet is dan het afgelopen weekend, wordt het erg benauwd, merkt de woordvoerder op. ,,Qua vermoeidheid is het een stuk heftiger dan de afgelopen dagen.”

Of het Nationaal Hitteplan, dat woensdag 10 augustus door het RIVM in overleg met onder meer het KNMI werd geactiveerd, vanaf woensdag ook niet meer in werking is, weten ze bij het KNMI niet. Naar verwachting wordt hier dinsdag door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over beslist. Het RIVM was maandagavond niet bereikbaar voor commentaar.