Einde ov-chip in zicht, kabinet overweegt afschaffing in 2023

Terwijl reizigers in Londen al jaren met hun bankpas of mobiele telefoon kunnen inchecken in de metro, zitten Nederlandse forenzen in trein en bus opgescheept met de huidige ov-chipkaart. Die kaart die tussen 2005 en 2012 landelijk werd uitgerold, heeft volgens het kabinet zijn langste tijd gehad.

,,In het belang van de reiziger is de voorkeur uitgesproken voor een eigentijds betaalsysteem”, schrijft staatssecretaris Van Veldhoven (Spoor) vanmiddag. In de toekomst moeten reizigers ook in Nederland kunnen betalen met hun bankpas of mobiele telefoon. ,,Uiteraard blijft anoniem reizen, dus zonder account, ook mogelijk.”

Slimme kaart, domme paal

Probleem is dat betalen met de mobiel een radicaal nieuw systeem vergt, waarbij alle ov-poortjes op de honderden Nederlandse stations worden omgebouwd. In het huidige systeem van reizen op saldo staat alle info - reissaldo, plaats van inchecken, persoonlijke gegevens - op de ov-chipkaart zelf. ,,Het is eigenlijk een slim kaartje met een dom paaltje,” legde een NS-woordvoerder eerder uit. Bij reizen op de bankpas dient de pinpas slechts ter identificatie en is de pas dom en de paal slim.

Van Veldhoven hoopt dat in 2021 de nieuwe betaalmethoden landelijk kunnen worden geïntroduceerd. ,,Zodat uiterlijk in 2023, wanneer gebleken is dat de nieuwe betaalwijzen voldoen, de techniek achter de ov-chipkaart uitgezet kan worden.”

Te ambitieus

Vraag is of dat niet te ambitieus is. Pas afgelopen half jaar is voor het eerst getest met een nieuw systeem. Op het traject Leiden-Den Haag konden ruim duizend reizigers inchecken via de bankpas of met de creditcard. De eerste resultaten zijn zeer positief. Reizigers zijn enthousiast en de test loopt probleemloos.