Eindelijk akkoord: meer loon en vergoedingen voor medewerkers jeugdzorg

Vooruitstrevend

En dat leidt volgens bestuurder Maaike van der Aar van FNV Zorg & Welzijn tot ‘vooruitstrevende arbeidsvoorwaarden', waarbij de in totaal 30.000 medewerkers als dat mogelijk is ook zelf mogen kiezen waar ze werken en op welke tijden. ,,We hebben laten zien wat bereikt kan worden met collectieve actie,’’ stelt Van der Aar. ,,Met de mogelijkheid om hybride te werken, versterken we de autonomie van de jeugdzorgwerker. Een belangrijke erkenning.’’

Er zijn ook afspraken gemaakt om de werkdruk in de jeugdzorg aan te pakken. Dat blijft een heikel punt. Medewerkers zuchten onder een grote administratielast én een enorme caseload. Dat zorgt ervoor dat ze in veel gevallen hun werk niet meer goed kunnen doen. Niet voor niets brachten de vakbonden naar het Malieveld verhalen mee van medewerkers die geen gat meer kunnen slaan in het enorme aantal taken dat voor hen ligt. Het personeelstekort is enorm. De hoop is dat het dankzij de nieuwe voorwaarden aantrekkelijker wordt om in de jeugdzorg aan de slag te gaan.