Eindelijk: voor iedere huidskleur een eigen pleister

Volgens het NASF is het voor het eerst dat er in Nederland pleisters in meerdere huidskleuren verkocht worden in Nederlandse drogisterijen. ,,Iedereen is gelijk, maar niet iedereen is hetzelfde. Daarom is echt heel vreemd dat er tot vandaag de dag alleen pleisters in één kleur verkocht werden. Ieder mens moet een pleister kunnen plakken van zijn of haar keuze'', stelt voorzitter Frans Hiddema van het NASF.