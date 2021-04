Eindelijk warmer, koude lucht verdwijnt langzaam

Morgen merken we daar in de vroege ochtend nog niet veel van. De laatste dag van de werkweek begint landinwaarts met een graadje vorst. De zon schijnt wel geregeld. Uiteindelijk bereikt de temperatuur in de middag 10 of 11 graden. De afgelopen week bleef de temperatuur bijna overal in ons land daaronder.

Niet meer zo koud

Opvrolijken

Zondag kan op enkele plaatsen een losse bui ontstaan. Vooral in de kuststreken is er veel ruimte voor de zon en blijft het de hele zondag droog. Net als op zaterdag wordt het zo’n 13 graden. ,,Het is dus prima weer voor een wandeling, of om de tuin een beetje op te vrolijken", aldus Woei. ,,De vorstgevoelige planten kunnen waarschijnlijk vanaf zondag in de nacht buiten blijven. Verder is het genieten van de zon en is het uit de wind het meest aangenaam. Voor mensen met hooikoortsklachten is de weersituatie de komende dagen echter ongunstig want er zijn veel pollen in de lucht.”