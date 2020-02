Eindexamen Frans en Duits voor havo-leerlingen wat makkelijker

Havo-scholieren halen voor deze vakken gemiddeld al jaren heel lage cijfers. Dat is volgens de minister niet zo gek, want aan het examen is te weinig veranderd terwijl de taalvaardigheid van de leerlingen terugliep. Frans en Duits zijn minder belangrijk geworden in het lesprogramma van havisten en voor de meesten van hen is het volgen van een van of allebei deze vakken niet langer verplicht. Leerlingen komen ook ‘buiten de lessen minder in contact met deze talen’, constateert Slob na onderzoek van de toezichthouder op de examens.