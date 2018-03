Zijn partij Forum040 zei verrast en overvallen te zijn. De partij hield echter vast aan zijn kandidatuur. Twee keer stond de lijsttrekker voor de rechter voor mishandeling, stalking en bedreiging . Het ging daarbij om een ex-levenspartner en een ex-vriendin. Tegen de laatste veroordeling is Van Kruijsdijk in cassatie gegaan.

Het is nog steeds mogelijk dat Eindhovenaren op Van Kruijsdijk stemmen op 21 maart. Hij kan niet meer van de kieslijst af, omdat die al officieel is vastgelegd door de gemeente. Forum 040 kwam onlangs al in het nieuws toen bleek dat het landelijke Forum voor Democratie (FvD) niets wist van deze Eindhovense partij, noch van mede-oprichter Van Bussel. FvD partij overweegt juridische stappen tegen Forum040. De Eindhovense partij zei eerder nog dat FvD en partijleider Thierry Baudet welwillend staan ten opzichte van Forum040.

Van Bussel en Wouters laten het volgende weten in reactie op het vertrek van Van Kruijsdijk: ,,Wij hebben kennis genomen van het besluit van onze lijsttrekker om zich geheel terug te trekken als lijsttrekker van onze partij in verband met zaken die zich rondom hem als individu speelden en die het partijbelang kunnen schaden. Wij hebben waardering voor zijn besluit en zijn hem veel dank verschuldigd voor zijn geweldige inzet bij de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen. De partij zal zich woensdag beraden over de verdere invulling van taken en verdere bemensing in de geplande politieke debatten."