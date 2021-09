Eindmars en parachutelandingen: defensie oefent in regio Arnhem en de Betuwe

BD Iedereen is van de wereld, is de wereld van iedereen?

29 augustus Elke keer als zich een vluchtelingencrisis aandient, stuit ik op dezelfde vraag: wie zijn wij om te bepalen wie dit kleine stukje van de wereld wel en niet mogen betreden? Wie zijn wij om met hekken, soldaten, honden en internationale deals mensen tegen te houden die een veilig heenkomen of een beter bestaan voor zichzelf zoeken? Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen, zong wijlen Thé Lau. Is dat zo?