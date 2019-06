Eis: 18 jaar cel en tbs voor doden, verkrachten en verbranden Nathalie

Dier&Recht: Holland­sche Manege behandelt paarden erbarme­lijk

18:46 De manier waarop in de Hollandsche Manege in Amsterdam met paarden wordt omgesprongen is erbarmelijk. De paarden staan bijna continu in hun eigen mest en urine, hebben veel te weinig ruimte en zien zelden of nooit buitenlucht.