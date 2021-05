EK-voetbal op het terras kijken lijkt nog een stap te ver

Het verhaal achter de verpleeg­kun­di­ge: ‘Als Samora thuiskomt, zié ik of hij op de corona-afdeling heeft gestaan’

24 mei Ze staan in de frontlinie van een wereldwijde pandemie. Maar thuis zijn de Utrechtse ic-verpleegkundigen Saskia, Karin en Samora ‘gewoon’ papa, mama, partner en/of vriendin. Wat gaat er schuil achter hun coronamaskers? „Ik zat burn-out thuis en voelde me schuldig tegenover mijn collega's, omdat zij zo hard aan het werk waren. Maar het ging even niet meer.”