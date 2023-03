Elektricien Erik kan na Miljoenenjacht dat tweede huis in Frankrijk wel bekostigen

Erik was samen met negenenveertig wijkgenoten uit postcodegebied 3812 uitgenodigd om in de studio aanwezig te zijn. Zijn vrouw Marcella - hij is 23 jaar met haar getrouwd en ze hebben twee zoons van 19 en 22 - was ook aanwezig.

Erik is elektricien en werkt zelfstandig, net als zijn vrouw die samen met een collega een eigen administratiekantoor heeft. Op de vraag van Linda de Mol of ze nog dromen hebben, antwoordt Marcella dat ze graag een tweede huisje zou willen hebben met een grote tuin waar bokjes kunnen grazen. Erik moet lachen en heeft twijfels over de bokjes. ,,Maar een vakantiehuisje in Frankrijk zou erg leuk zijn!”

Bod geaccepteerd

Tijdens het spannende finalespel met de bekende koffertjes en kans op maximaal 5 miljoen euro, kiest Erik ervoor om het bod van de bank van 380.000 euro te accepteren en niet verder te spelen. Met het tweede huis voor het Amersfoortse stel zal het nu wel goed komen.

De winst van Erik werd zondagavond gadegeslagen door 1,3 miljoen tv-kijkers. In het programma strijden tien Nederlandse wijken met per vak vijftig deelnemers om verschillende grote prijzen. Eén van de aanwezige deelnemers van de Postcode Loterij maakt kans om de studio als miljonair te verlaten. Diegene neemt in de finale plaats aan de desk naast Linda de Mol om het ‘Gouden Koffer Spel’ te spelen en kan met dit spel een geldbedrag tot wel vijf miljoen euro winnen.

