Elektriciteitsmasten door ‘mini-tornado’ omver gegaan: ‘Die waaien echt niet zomaar om’

Die dingen wegen 40.000 kilo per stuk, die gaan niet zomaar om’’, zegt Eefje van Gorp, woordvoerder van TenneT. Van Gorp verzekert dat de masten ‘echt wel wat kunnen hebben’. ,,Ik heb een meteoroloog gesproken en die sprak van een mini-orkaan rond Oosterwolde, met windsnelheden van 200 kilometer per uur. De masten zijn echt zo robuust als de pest, maar dit was een unieke storm.’’



De woordvoerder van TenneT zegt dat de gevolgen van de omgevallen hoogspanningsmasten gelukkig beperkt zijn. Zo kwam er niemand zonder stroom te zitten. Hoe kan dat? ,,Nederland is zo ingericht dat de hoogspanningskabels in ringen zijn aangelegd. Bijna iedere plaats in Nederland krijgt stroom van twee kanten. Als er dan een lijn wegvalt, kan de stroom van de andere kant gewoon blijven komen. Het verdeelstation in Dronten krijgt nu stroom uit Lelystad en Hattem vanuit Apeldoorn.’’