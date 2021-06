Elektriciteitsnet in steeds meer wijken overbelast

Volgens netbeheerder Liander is de situatie vooral in Amsterdam acuut, onder meer in het Westelijk Havengebied en de nieuwbouwwijk Buiksloterham. Door het gebruik van warmtepompen en snelle economische groei is er simpelweg te weinig netcapaciteit. Ook op vijf andere locaties in de hoofdstad voorziet Liander problemen. De netbeheerder ging ervan uit dat het net op deze plekken pas in 2025 zijn maximale capaciteit zou bereiken, maar denkt dat dit eerder het geval zal zijn.