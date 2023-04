Elf Paas(f)eitjes: wat weet jij van Pasen?

Paraglider probeert te landen op sportveld maar komt dan in de problemen

Bij een vliegtochtje boven Apeldoorn is zondagmiddag een paraglider in een boom terechtgekomen. De man raakte met zijn glijscherm in een boom bij SV Orderbos verstrikt. Hij moest door brandweerlieden uit zijn benarde positie worden bevrijd. En daar was nog een hoop inspanning voor nodig.