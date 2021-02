Elfsteden-prominenten: ‘Tocht der Tochten moet er komen, desnoods alleen met wedstrijdrijders’

Als Friezen inderdaad stug zijn - zoals het gezegde gaat - geldt dat zeker voor Wiebe Wieling, sinds 2008 voorzitter van de Koninklijke Vereniging De Friesche Elfsteden. ,,Een Elfstedentocht is geen echte Elfstedentocht zonder publiek of met slechts een deel van het deelnemersveld”, zo sprak de bestuurder afgelopen november al zijn veto uit over een Tocht der Tochten in coronatijd. Toen de eerste sneeuw Nederland geselde en weerkaarten er historisch uit begonnen te zien, bleven zijn woorden onveranderd.