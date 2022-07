Elfstedentocht zwemmen, fietsen én hardlopen, Stefan deed het: ‘Benen waren goed kapot’

Voorarrest 26-jarige verdachte moord Peter R. de Vries verlengd

De 26-jarige man die begin vorige week in Spanje is aangehouden in het onderzoek naar de moord op Peter R. de Vries wordt verdacht van betrokkenheid bij die aanslag en deelname aan een criminele organisatie. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De man is woensdag overgeleverd aan Nederland, zijn voorarrest is vrijdag met twee weken verlengd.

15 juli