'Elke hap kan in potentie gevaarlijk zijn'

Merel Hogendoorn (29), die sinds haar geboorte allergisch is voor melk, eieren, noten en pinda’s, weet hoe belangrijk correcte informatie op etiketten is. ,,Ik check van tevoren altijd de ingrediënten. En als ik uit eten ga, vraag ik het restaurant altijd om rekening te houden met mijn allergie.’’

Meestal gaat dat goed, behalve begin dit jaar. In het bedrijfsrestaurant kreeg ze een heftige allergische reactie na het eten van een wrap, waar op het etiket stond dat er geen risico was. Ze kreeg enorme jeuk, een prikkelend gevoel in haar mond en werd benauwd. Thuis gebruikte ze de epipen die ze met haar noodmedicatie standaard bij zich heeft.

Veel bedrijven vermelden nu standaard bij alle producten: ‘kan sporen van … bevatten’ of ‘is gemaakt in een fabriek waar ook … worden verwerkt’. Soms uit angst voor schadeclaims. ,,Over het algemeen is de informatie op etiketten beter en duidelijker geworden'', vindt Merel. ,,Maar met een zin als ‘kan sporen van … bevatten’ kan ik niks. Dat is meer een standaardboodschap van de fabrikant om zich in te dekken dan dat het daadwerkelijk een risico is. Ik negeer die waarschuwing altijd, want ik weet niet wat het voor mij betekent.''

Negeren

Dat doen veel patiënten, blijkt uit het onderzoek van TNO en UMC Utrecht. Allergoloog en onderzoeker Geert Houben: ,,Het ontbreken van een waarschuwing is bijna net zo’n groot probleem als het negeren van de informatie. Juist omdat de informatievoorziening op etiketten te weinig houvast biedt, is elke maaltijd en elke hap in potentie gevaarlijk.''

Europa heeft miljoenen euro’s geïnvesteerd in onderzoeken naar voedselallergie. Met de resultaten wordt niks gedaan, zegt Houben, terwijl er al jaren een oplossing voor het probleem is.

Ruim 3.000 patiënten

De Nederlandse onderzoekers hebben van ruim 3000 patiënten in kaart gebracht hoe gevoelig ze zijn voor allergenen. Op basis daarvan is een berekening gemaakt van een veilige en acceptabele hoeveelheid onbedoelde allergenen in een product. Bedrijven kunnen zo per product bepalen of een waarschuwing op het etiket nodig is.

,, Zit je onder die norm, dan hoef je niet te waarschuwen, want dan is de allergische reactie mild en het risico klein. Er zijn veel momenten en plekken waar allergenen een productstroom in kunnen sluipen. Dat is onmogelijk te vermijden. Afwezigheid van allergenen kun je niet honderd procent garanderen. We moeten accepteren dat er altijd een risico is.''

'Geen regels'

Het systeem wordt al sinds 2012 in Australië en Nieuw-Zeeland toegepast en inmiddels in meer landen, waaronder Nederland, toegepast. Houben: ,,Maar elk land doet het op een andere manier. Omdat er geen regels zijn, weten bedrijven niet wat ze ermee aan moeten. Zonder coördinatie vanuit Europa wordt de chaos groter.’’

Een voedselallergie heeft grote impact op het dagelijks leven van patiënten, en op die van de omgeving, zoals gezin, en school. Merel: ,,Het blijft altijd spannend als ik buiten de deur eet. Ik neem overal mijn eigen lunchpakket mee. Of ik overleg van tevoren. Ik moet mensen kunnen vertrouwen.''

