Ellen (18) werd verkracht: ‘Politie zei dat het misschien beter was geen aangifte te doen’

video Jonge mannen noemen ‘geen duidelijk nee’ verzachten­de omstandig­heid verkrach­ting

29 juni Een op de vijf mannen tussen 16 en 35 jaar is van mening dat het een verzachtende omstandigheid voor verkrachting kan zijn als een vrouw zich niet uitdrukkelijk verdedigt of niet duidelijk nee zegt tegen seks. Dat blijkt uit het door I&O Research uitgevoerde onderzoek in opdracht van Amnesty International.