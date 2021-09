Ellen verwijt politie ‘victim blaming’ na verkrachting: ‘Je rokje was wel erg kort hoor’

Betrokken­heid Gerel P. bij organisa­tie Taghi groter dan gedacht

4 september De betrokkenheid van Gerel P. bij de organisatie van Ridouan Taghi is volgens het OM groter dan eerder werd aangenomen. Het OM koppelt de onlangs in Brazilië aangehouden P. aan het voorbereiden van de moord op een rivaal van Taghi. ,,Ik ga zelf mee. Ik ga doen wat moet gebeuren, al is het licht.”