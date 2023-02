Elnaz (29) startte op het vmbo-kader, nu is ze arts: ‘Zo’n citoscore is niét het einde van je reis’

Treinver­keer in groot gebied rond Amsterdam twee uur vast door korte storing

Het treinverkeer rondom Amsterdam is vrijdag vanaf 10.30 uur twee uur lang ontregeld geweest door een grote sein- en wisselstoring. Na ongeveer een halfuur kon ProRail melden dat het probleem was opgelost, maar de NS had nog tot 12.30 uur nodig voor alle treinen weer op schema reden.

3 februari