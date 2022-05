Els Kuijper was de Ad Melkert van Rotterdam (en daarmee dus ook de zondebok van Pim Fortuyn)

In deze aflevering hoor je Els Kuijper. Zij was in 2002 wethouder en lijsttrekker van de PvdA, de partij die decennialang de stad heeft bestuurd. Wat Ad Melkert in de nationale politiek was, was Els Kuijper in Rotterdam: de rivaal én zondebok van Fortuyn en Leefbaar Rotterdam. Hoe kijkt zij terug op de historische nederlaag van de PvdA bij de gemeenteraadsverkiezing in maart 2002? En snapt ze twintig jaar later wél de onvrede onder veel Rotterdammers?