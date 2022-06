En iedereen staat alweer op z’n achterste varkenspoten

Berger Raoul van Rattingen: ‘Vooral de dodelijke ongevallen blijven je bij’

BRESKENS - Twee dagen vóór het dodelijk ongeval in Kamperland, waarbij woensdag een 40-jarige Middelburger het leven liet, verongelukte in IJzendijke een 64-jarige man uit Tilburg. Hij reed tegen een boom op de Mauritsweg. Voor berger Raoul van Rattingen het zoveelste dodelijk ongeval in zijn twintigjarige loopbaan.

