En weer dreigt vertraging voor de vaccinatietrein

Aan het einde van een week waarin de Nederlandse vaccinatietrein eindelijk wat vaart leek te gaan maken, was daar vrijdag weer een domper. Na een overlijdensgeval dat misschien aan het AstraZeneca-vaccin te linken is, wordt het prikken met dat vaccin stilgelegd bij mensen onder de 60 jaar.

Een Nederlandse vrouw overleed nadat bij haar de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes was geconstateerd, meldde bijwerkingencentrum Lareb gisteren. Ook bij vier anderen trad die complicatie op, maar zij overleden niet. Het gaat om vrouwen tussen de 25 en 65 jaar. De klachten ontstonden zeven tot tien dagen na vaccinatie met de AstraZeneca-inenting. In de periode waarin de mogelijke bijwerkingen werden gemeld, zijn er zo’n 400.000 prikken toegediend met het middel, meldt Lareb.

Een verband met het vaccin is niet aangetoond, maar wordt wel onderzocht. In afwachting daarvan wordt het vaccineren van mensen onder de 60 jaar met AstraZeneca tijdelijk stilgelegd, maakte minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge gisteren in een brief aan de Tweede Kamer bekend. Hij noemt het aantal van vijf meldingen op 400.000 gevaccineerden ‘relatief hoog'.

De tijdelijke stop, die gistermiddag per direct inging, geldt tot het Prac, het bijwerkingencomité van het Europese geneesmiddelenagentschap EMA, met een oordeel komt. Dat staat gepland voor woensdag. De GGD schrapt door de pauze tienduizend al gemaakte prikafspraken. Ook de Landelijke Huisartsen Vereniging, het Landelijke Netwerk Acute Zorg en de branchevereniging Nederlandse GGZ zijn ingelicht over het besluit.

Vooral jongere mensen

De voorzorgsmaatregel heeft geen effect op de afspraken van mensen van 60 jaar en ouder, omdat de mogelijke bijwerking vooral gemeld wordt bij jongere mensen, meldt De Jonge in zijn brief. Daarnaast lopen de ouderen ook een groter risico op ernstige ziekte of overlijden door het coronavirus. Het prikken met de vaccins van BioNTech/Pfizer en Moderna gaat ook gewoon door.

,,Over de veiligheid van vaccins mag geen enkele twijfel bestaan”, stelt De Jonge in een persbericht. ,,Cruciaal is nog steeds de vraag of het gaat om klachten ná vaccinatie of dóór vaccinatie. Ik vind het van groot belang dat ook de Nederlandse meldingen goed worden onderzocht. We moeten het zekere voor het onzekere nemen, en daarom is het verstandig om nu uit voorzorg even op de pauzeknop te drukken. Maar alleen voor mensen onder de 60 jaar.”

Volledig scherm Minister Hugo de Jonge bezocht de GGD-priklocatie naast de SS Rotterdam. © Jeffrey Groeneweg/Qphoto

Eerder deze week besloot Duitsland al om het vaccin van AstraZeneca vanwege de potentiële bijwerkingen alleen nog toe te dienen aan mensen van 60 jaar en ouder. In Duitsland werd de zeldzame combinatie van trombose en een verlaagd aantal bloedplaatjes 31 keer geconstateerd op een totaal van 2,7 miljoen AstraZeneca-vaccinaties. Negen mensen overleden. In het Verenigd Koninkrijk werd de complicatie ook dertig keer gemeld, maar daar zijn liefst 18,1 miljoen mensen al gevaccineerd met AstraZeneca, ruim zes keer zo veel dus. Het maakt het lastig om vast te stellen of er bij het vaccin daadwerkelijk sprake is van een verhoogd risico, hoe groot dan precies, en bij welke bevolkingsgroepen.

Onrust

Maar de opeenvolgende berichten over de mogelijke complicatie zorgen wel voor onrust, is te zien op sociale media. Ook sommige huisartsenpraktijken gaven eerder op deze site al aan veel vragen te krijgen over het AstraZeneca-vaccin.

Het vaccin werd in Nederland tot gisteren toegediend aan 60- tot 64-jarigen, mensen met het syndroom van Down, mensen met morbide obesitas en bepaalde categorieën zorgmedewerkers. Voor welke andere doelgroepen het vaccin de komende maanden gereserveerd zou worden, was nog niet duidelijk. De Gezondheidsraad adviseerde onlangs dat de prik ook geschikt is voor 65-plussers. Aanvankelijk was dat advies nog niet gegeven, omdat er niet genoeg ouderen hadden meegedaan aan de studies met het AstraZeneca-vaccin.

De tijdelijke stop werd uitgerekend afgekondigd aan het einde van een week waarin AstraZeneca voor het eerst een echt forse partij leverde: 430.000 doses. Een week ook waarin het prikken zelf eindelijk wat vaart leek te maken. Volgens het coronadashboard van het RIVM werden van maandag tot donderdag gemiddeld meer dan 70.000 mensen per dag gevaccineerd, bijna een verdubbeling ten opzichte van de weken daarvoor. In totaal hoopte het RIVM deze week uit te komen op ruim 430.000 prikken, wat een fors weekrecord zou betekenen. Door het stilleggen van het vaccineren van 60-minners met AstraZeneca, wordt dat aantal nu zeer waarschijnlijk niet gehaald.

‘Doorblazen’

De komende weken zou dat hoge tempo volgens het RIVM en het ministerie van Volksgezondheid nog opgevoerd worden. ,,We gaan doorblazen”, zei een woordvoerder van De Jonge eerder deze week. En de bodem van de koelingen en vriezers met vaccins zou de komende weken steeds ‘knalhard worden aangetikt', stelde de zegsman in reactie op de kritiek dat de voorraad vaccins niet snel genoeg wordt weggeprikt.

De vraag is wat het effect is van de gedeeltelijke AstraZeneca-stop op het enthousiasme van Nederlanders om zich te laten vaccineren. Iemand die een uitnodiging krijgt voor vaccinatie, kan niet kiezen welk vaccin hij krijgt. Het goede nieuws: het vaccin van BioNTech/Pfizer komt de komende weken in grote hoeveelheden binnen, met vanaf volgende week bijna 500.000 doses per week.

