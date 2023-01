Energiekosten? Albert betaalt 2 euro per maand en woont in boerderij uit 1860: ‘Heb nog enkel glas’

Stiekem gedroomd

Albert Bijsterbosch (55) had het negen jaar geleden precies zo voor ogen, toen hij de oude boerderij in het dorp waar hij opgroeide kon kopen. ,,Toen ik de de kans kreeg deze boerderij te kopen, was ik meteen enthousiast. Ik ken deze boerderij al mijn hele leven en kan wel zeggen dat ik er wel stiekem van had gedroomd om op deze plek te wonen. Uit kerkelijke registers blijkt dat er op deze plek al sinds 1520 wordt gewoond. Deze boerderij is in 1860 gebouwd. Dat historische sprak mij direct aan.’’