Enorm wapenarsenaal gevonden bij arrestatie Amsterdamse crimineel Mink Kok

De politie in Libanon blijkt een enorm wapenarsenaal te hebben gevonden bij de Amsterdamse crimineel Mink Kok (60), na diens recente aanhouding in Beiroet. Hij werd met zijn schoonzoon Najim Z. (41) gearresteerd om een drugszaak, maar bij huiszoekingen trof de politie tientallen zware wapens, waaronder raketwerpers.

De wapenvondst werd niet naar buiten gebracht omdat Libanon en Nederland nog in diplomatiek overleg zijn over de vraag of Libanon de verdachten vanwege de wapens zal vervolgen of dat Nederland die wapenzaak aan de drugszaak toevoegt als de twee aan Nederland worden overgeleverd.

Wapenfanaat

Robert Mink Kok (Amsterdam, 1961) geldt al zijn hele volwassen leven als wapenfanaat. Hij werd in Nederland al twee keer vervolgd voor het bezit van forse partijen oorlogstuig.

Eerst werd in 1994 een rijk gevulde wapenopslag aangetroffen in een huis in de Newtonstraat in de Watergraafsmeer, waar Kok opgroeide. Het ging om semtexachtige explosieven, wapens en een kleine 100 kilo cocaïne, verpakt in plastic tassen met vingerafdrukken van Kok. Hij kreeg eind 1995 in die zaak 6 jaar cel.

Volledig scherm Dit is niet de eerste keer dat Mink Kok in verband wordt gebracht met zware wapens. Zijn vingerafdrukken werden in 1999 aangetroffen bij een grote vondst in een flat in West. © ANP / Thomas Schlijper

In 1999 werd in een flat aan de Nachtwachtlaan in West een groot, geavanceerd wapenarsenaal aangetroffen, opnieuw met Koks vingerafdrukken. De rechtbank legde hem 3,5 jaar cel op, maar het gerechtshof verklaarde het Openbaar Ministerie niet-ontvankelijk vanwege vormfouten.

Onderdeel van de partij in de Nachtwachtlaan was een scherpschutterswapen met op een briefje prijzen en de namen van de (in 2005 geliquideerde) Amsterdamse crimineel Johnny Mieremet en diens vriendin. Justitie beschouwde Mieremet als opdrachtgever van de tweede mislukte moordaanslag op Heinekenontvoerder Cor van Hout met hetzelfde type scherpschutterswapen. (Van Hout is in 2003 alsnog geliquideerd.)

Liquidatie

In 2007 werd Kok alsnog vervolgd voor de liquidatie van hasjhandelaar Jaap van der Heiden, die in 1993 met een bom aan zijn voordeur was opgeblazen in Alkmaar. Hij werd vrijgesproken.

De eerste keer dat Kok met oorlogstuig in verband werd gebracht, was overigens al in 1993, toen de politie in een boerderij in het Friese Oudebildtzijl een enorme hoeveelheid semtex (en een forse partij wiet) vond. Kort na de inbeslagname hield de plaatselijke politie in de buurt een Volkswagen aan met daarin Kok en misdaadcompagnon Jan Femer (geliquideerd in 2000), die poolshoogte kwamen nemen. Ze kwamen bij gebrek aan bewijs niet voor de rechter.

In 2011 werd Kok in Libanon met twee anderen gearresteerd vanwege het bezit van 53 kilo cocaïne. Hij kreeg 8 jaar cel, maar werd in 2016 vervroegd vrijgelaten. Vervolgens kon hij Libanon niet uit omdat Nederland weigerde hem een nieuw paspoort te verstrekken voordat hij een oude belastingschuld had voldaan. Kok had in Libanon een relatie met de dochter van een Libanese zakenman.

Macht breken

Op 31 maart 2022 werden Kok en zijn schoonzoon Najim Z. gearresteerd in Beiroet, op verzoek van politie en justitie in Nederland, die hun arrestatie zien als een belangrijke stap in het breken van de macht van misdaadorganisaties zoals die van Ridouan Taghi. Najim Z. wordt gezien als een financiële man van Taghi.

Het duo wordt beschuldigd van grootschalige drugshandel vanuit Zuid-Amerika naar Nederland. De opsporingsdiensten denken veel bewijs in handen te hebben, onder meer uit onderling versleuteld berichtenverkeer uit de in 2021 ontmantelde computerservers van Sky ECC.

Die onderlinge communicatie gaf zicht op de betrokkenheid van Kok bij de import van 370 kilo cocaïne in 2020. Nadat die partij in de haven van Antwerpen was gearriveerd, raakte de criminele organisatie het zicht kwijt op de cocaïne, verpakt in pallets met dozen bananen. Kok probeerde vanuit Libanon blijkens de berichten koortsachtig te achterhalen waar de drugs gebleven waren. In oktober 2020 namen de Duitse opsporingsdiensten die uiteindelijk in beslag in een supermarkt.

Najim Z. wordt gelinkt aan transporten van 750 en 840 kilo cocaïne die in 2021 in de havens van Antwerpen en Rotterdam waren onderschept.