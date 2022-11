Enorme drukte bij uitvaartondernemers: ‘Dit is geen sprint meer, dit is een marathon’

Uitvaartondernemers hebben het de laatste maanden stukken drukker dan anders, zonder dat daar een duidelijke verklaring voor is. ,,Wij zitten in de vijfde versnelling, dit is geen sprint meer, dit is een marathon”, zegt Martijn van de Koolwijk van DELA, de grootste uitvaartverzorger in Nederland.

DELA krijgt normaal gesproken dagelijks zo’n 100 tot 120 meldingen van overlijden. ,,De laatste tijd zitten we vaak aan de bovenkant van die range of daarboven. Dit speelt al enkele maanden, het houdt lang aan”, zegt Van de Koolwijk.

Hij heeft geen verklaring voor het hogere aantal overlijdens. Daarbij hebben uitvaartondernemers uit privacyoverwegingen geen inzicht in doodsoorzaken. Volgens de woordvoerder van DELA kunnen de begrafenisondernemers de drukte nog wel aan: ,,Het is niet zo dat we wettelijke termijnen per definitie niet halen”. Dat is de termijn waarbinnen de uitvaart plaatsgevonden moet hebben na het overlijden.

DELA verzorgt meer dan 30.000 uitvaarten per jaar op veertig locaties verspreid over het land.

Monuta

Ook uitvaartverzorger Monuta zegt het ‘behoorlijk druk’ te hebben. Een woordvoerster benadrukt wel dat het bedrijf dit prima kan opvangen. ,,We zien dat er heel veel drukte is op dit moment. Wat we ook hebben gezien is dat het normaal gesproken in de zomer wat meer een dal werd met het aantal sterftes en dat het deze zomer een beetje gelijk bleef. In de zomer zijn we dus wel wat drukker geweest.”

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gaan er al maanden meer mensen dood dan verwacht. In oktober bedroeg de zogeheten oversterfte bijvoorbeeld 16 procent. In totaal stierven toen bijna 1800 mensen meer dan verwacht, van wie 1000 kwetsbare mensen, zoals bewoners van verpleeghuizen of zorginstellingen voor mensen met een beperking. De oorzaak van de extra sterfte kan het statistiekbureau niet geven.

Corona

Wel zegt het CBS dat tot en met het tweede kwartaal van dit jaar corona in 3,5 procent van de sterfgevallen de oorzaak was van een overlijden. De oversterfte was in die maanden hoger dan alleen door het virus verklaard kon worden. CBS-onderzoeker Ruben van Gaalen zei vorige maand dat een andere mogelijke reden voor de oversterfte in het tweede kwartaal kon zijn dat mensen die eerder corona opliepen en herstelden, wel verzwakt waren en daardoor later alsnog overleden aan iets anders.

Een andere verklaring kan zijn dat mensen die ‘normaal gezien’ zouden zijn overleden in de winter, bijvoorbeeld door een infectie, toen bleven leven omdat ze zichzelf extra beschermden vanwege de pandemie. Zij overleden dan later mogelijk alsnog. Die hypothese is volgens Van Gaalen moeilijk te bewijzen, maar ,,het is wel een patroon dat we herkennen van grote epidemieën”.