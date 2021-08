Enorme fraude in paardenhandel: 100 miljoen euro aan belasting ontlopen

Oud-profvoet­bal­ler Hoefdraad alsnog overleden na schietpar­tij, verdachte aangehou­den

3 augustus Oud-profvoetballer Jergé Hoefdraad is alsnog bezweken aan de verwondingen die hij zondag opliep na een schietpartij in Amsterdam-Zuidoost. De politie heeft een 34-jarige verdachte in België aangehouden.