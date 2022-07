Enya (7) start crowdfunding voor beste vriendin Cleo (7), die kanodrama Veluwemeer overleefde

GGD begint met eerste vaccina­ties tegen apenpokken­vi­rus

Bijna vier maanden nadat het apenpokkenvirus in Nederland opdook, beginnen de GGD Haaglanden en GGD Amsterdam maandag met de eerste vaccinaties tegen het apenpokkenvirus. In de hoofdstad worden zo'n honderd mannen per dag gevaccineerd. Waarom liet dat zo lang op zich wachten?

22 juli