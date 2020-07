Er bestaat voor uitgeverijen geen enkele reden om moedwillig bevolkingsgroepen buiten te sluiten

Update Reddings­bri­ga­de rukt 177 keer uit, zoektocht naar zwemmer bij Monster

21:43 De Reddingsbrigade Nederland is vandaag 177 keer uitgerukt langs de Nederlandse stranden. Daarbij zijn 36 zwemmers die in de problemen kwamen uit het water gehaald. Acht van hen verkeerden in een levensbedreigende situatie. Op dit moment is er een zoektocht gaande naar een zwemmer bij het strand Zandmotor tussen Den Haag en Monster. Dat meldt de Kustwacht.