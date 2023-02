Er was geen gevaar, zei de voorman, en toen brak het dak: ‘Hij wordt nooit meer de oude’

Stille tocht nog niet voorbij of er vallen weer slachtof­fers door messenge­weld tieners

Terwijl honderden mensen in Den Haag meeliepen in een stille tocht voor een snackbarhouder die werd doodgestoken door drie tieners, waren op meerdere andere plekken in Nederland wéér tieners betrokken bij steekincidenten. Het messengeweld onder jongeren neemt toe.

