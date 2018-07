'Pijnlijk voor Marco Kroon dat hij fantast en leugenaar wordt genoemd'

Kroon verklaarde dat hij in 2007 in Afghanistan bij een geheime operatie is ontvoerd en mishandeld. De advocaat benadrukt dat er enkele maanden geleden een document is opgedoken waarin het ontvoeringsverhaal van Kroon bevestigd wordt. Drie weken na zijn vrijlating zou hij een van de gijzelnemers tegen zijn gekomen en hebben gedood. Daarvan heeft Kroon destijds geen melding gedaan. Dat liet hij volgens Knoops doelbewust na op grond van 'militair operationele belangen'.



Recent vertelde Kroon toch het verhaal en begin dit jaar heeft Defensie de melding voorgelegd aan het OM, nadat onderzoek door de Militaire Inlichtingen en Veiligheidsdienst (MIVD) geen uitsluitsel had gegeven. De defensietop hield er al ernstig rekening mee dat de oud-commando zijn verhaal in elk geval deels heeft verzonnen.



Minister van Defensie Ank Bijleveld liet al weten te gaan praten met Kroon. ,,Wij moeten nu bekijken wat deze beslissing betekent voor ons en ons werk en daar zullen we met het personeelslid Marco Kroon over praten.''



Wat Kroon en Knoops betreft is het nu afgesloten. ,,,Voor hem is het belangrijk dat er nu duidelijkheid is gekomen en hij verder kan met zijn carrière. Hij heeft al die tijd keurig gewerkt en is niet geschorst", aldus Knoops. ,,Het OM zegt wel 'stel dat er in de toekomst nieuwe aanwijzingen zijn, dan pakken we dat op'. Maar ze zeggen zelf al dat die kans minimaal is. Dus je kunt zeggen dat de zaak juridisch is afgedaan."



Kroon werd in 2009 als eerste militair sinds 1955 onderscheiden met de Militaire Willems-Orde, de hoogste militaire onderscheiding van Nederland.