Ernstige cijfers over misbruik in danswereld lekken uit, minister baalt: ‘Schadelijk voor de slachtoffers’

Minister Conny Helder van Langdurige Zorg en Sport is niet blij dat een rapport over misbruik in de danswereld is uitgelekt. Daarin staan - in haar woorden - schokkende cijfers, die nu in de openbaarheid zijn zonder dat de betrokkenen konden worden ingelicht. ,,Het is schadelijk voor de slachtoffers.”