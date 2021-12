Euregio: verschillen in Nederlandse en Duitse coronaregels geven problemen in grensstreek

Waar restaurants in Nederland na vijf uur gesloten moeten zijn en discotheken helemaal niet open mogen, is het (voor sommigen een paar kilometer verderop) in Duitsland heel anders. Holger Bösch, eigenaar van discotheek Index in Schüttorf, verwelkomt wekelijks honderden Nederlandse jongeren. „Hier in de deelstaat Nedersaksen geldt het 2G-Plusbeleid. Dat betekent dat je gevaccineerd moet zijn of genezen van corona. Daarbij testen wij al onze bezoekers voor ze naar binnen mogen.” En dan is het Party machen. Dat gebeurde ook dit weekend.