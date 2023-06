Euron redt zijn zwangere zus uit brandend huis: ‘Met al mijn kracht heb ik haar door het dakraam getrokken’

Politie staakt zoektocht na meldingen over mogelijk meegenomen meisje (13)

De politie is gestopt met de zoektocht naar een meisje dat vrijdagavond in Capelle aan den IJssel (Zuid-Holland) tegen haar wil zou zijn meegenomen door een man. Volgens de politie wordt er geen meisje vermist en hebben camerabeelden in de buurt van waar het meisje zou zijn meegenomen niets opgeleverd.