Europa en VS willen dat Nederland meer gas wint, maar hoe? ‘Nog serieuze hoeveelheden op Noordzee’

C&A-telg Brennink­meij­er in beroep tegen straf voor rellen, justitie vroeg vrijspraak

Ansgar John Brenninkmeijer gaat in beroep tegen zijn veroordeling tot 4 dagen cel en een werkstraf vanwege wangedrag tijdens een coronademonstratie op het Museumplein in januari 2021. De reden: het Openbaar Ministerie had vrijspraak gevraagd, maar de politierechter veroordeelde de telg uit de C&A-familie Brenninkmeijer toch.

19 mei