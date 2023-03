Europa in actie tegen elektrische bussen uit China: ‘Hoe is het mogelijk dat we dit toelaten?’

Grove mishande­ling bij school: 78-jarige man ziekenhuis in geslagen, tieners aangehou­den

Een 78-jarige man uit de gemeente Olst-Wijhe in Overijssel is vorige week flink toegetakeld door twee tieners. Het gebeurde allemaal op het SPOC-park in Wijhe, een locatie vol sport- en onderwijsvoorzieningen, waar ook middelbare school Capellenborg zit. Veel leerlingen van de school waren getuige van de mishandeling.