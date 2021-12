Europese medicijnwaakhond en Europese Commissie keuren nieuw coronavaccin Novavax goed

Coronavirus LIVE | Honderden Drenten en Friezen kregen foute uitslag coronatest

Het aantal positieve coronatests daalt nog altijd. Maar de daling gaat wel iets minder snel dan in de voorgaande dagen. Er kwamen 12.220 nieuwe gevallen bij. Voor een maandag is dat het laagste aantal sinds 8 november, ruim een maand geleden. In de Nederlandse ziekenhuizen liggen momenteel 2411 coronapatiënten. Dat zijn er 88 meer dan een etmaal geleden. Het is voor het eerst in een week dat de bezetting van Covidpatiënten in de ziekenhuizen stijgt. Lees alle ontwikkelingen rond het coronavirus in ons liveblog.

16:36