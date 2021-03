Europese toezichthouder EMA gaat omstreden Russisch coronavaccin versneld beoordelen

Een zogeheten ‘rolling review’ is de laatste stap voordat de ontwikkelaars vragen om goedkeuring en Europa moet beslissen of het vaccin op de markt mag komen. Momenteel is het Russische vaccin geen onderdeel van de vaccinatiestrategie van de Europese Unie. Als de EMU toelating van het Sputnik-vaccin toestaat, kan dat het wel worden.

Rolling review

Bij een rolling review kijkt de toezichthouder alvast mee met de proeven van het vaccin. De beoordelaars zien rechtstreeks wat het vaccin doet bij proefpersonen en hebben dan alle gegevens al beschikbaar en bekeken wanneer de ontwikkelaar besluit om een aanvraag in te dienen. Het EMA kan dan sneller een oordeel geven. Uiteindelijk is het aan de Europese Commissie om te beslissen of een middel op de markt mag komen. Bij groen licht kan het vaccin worden geleverd aan de lidstaten van de Europese Unie, waaronder Nederland.

Het vaccin is ontwikkeld door het onderzoeksinstituut Gamaleya. Hongarije en Slowakije hebben, buiten de Europese Unie om, al doses van het vaccin besteld. Ook Kroatië zou dat willen doen. Uit voorlopige resultaten van de studie naar het vaccin blijkt dat het de productie van antilichamen en T-cellen van het immuunsysteem stimuleert tegen het coronavirus. Het Sputnik-vaccin is een vectorvaccin, net als de prik van AstraZeneca. Nederland heeft nog geen doses van het Sputnik-vaccin besteld.

Goedgekeurde vaccins

Drie vaccins zijn tot nu toe goedgekeurd en toegelaten in Europa: van Pfizer/BioNTech, van Moderna en van AstraZeneca. Volgende week valt het besluit over een vierde vaccin, van farmaceut Janssen uit Leiden. Bovendien kijkt het EMA al mee met de onderzoeken naar de vaccins van Novavax en CureVac. Het EMA is in Amsterdam gevestigd.

Bekijk hier onze video’s over het coronavirus: