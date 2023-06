Eurostar kan volgend jaar lange tijd niet rijden: ‘21 vliegtuigen extra tussen Amsterdam en Londen’

Deze plant bloeit bijna nooit in Nederland, maar wel bij Ben: ‘Duurt soms wel 80 jaar’

Hij kocht zijn agave jaren geleden bij ‘een of andere plantenbeurs’ in het land. Gewoon omdat Ben van der Kolk (74) uit Nijverdal een tuinliefhebber is. Al ruim 25 jaar zorgt hij goed voor de plant. In de zomer staat-ie buiten in de zon en in de winter lekker warm met een dekentje in de schuur. En nu? „Ineens kwam er een steel tevoorschijn.’’