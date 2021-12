Euthanasiemiddel in lichaam vermoorde Brabander ook aangetroffen in woning verdachte vriendin

Ombudsman geeft opmerkelij­ke details over seances bij kindergra­ven: ‘Hield je van voetbal?’

De directeur van Rusthof in Amersfoort had geen toestemming mogen geven voor paranormaal onderzoek op het kerkhof, maar daarvoor het gemeentebestuur moeten raadplegen. Verder moet Amersfoort betere regels opstellen over wat wel en niet is toegestaan op haar begraafplaatsen. Dat schrijft de Nationale Ombudsman in zijn vrijdag verschenen rapport over de geruchtmakende grafseances.

