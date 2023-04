Evacués uit Soedan geland in Eindhoven: ‘Ze zijn er wisselend aan toe, één heeft schotwond’

Met video Ruim duizend EU-bur­gers geëvacu­eerd uit Soedan, nieuwe wapenstil­stand van 72 uur is ingegaan

Een derde Nederlandse vlucht met evacués aan boord is maandagavond vertrokken vanuit Soedan naar Aqaba in Jordanië, dat meldt het ministerie van Defensie. Hoeveel mensen aan boord zitten is niet bekend gemaakt. In totaal zijn nu ruim duizend burgers van de Europese Unie geëvacueerd.