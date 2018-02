'Evangelisch leider' misbruikte patiënte die later zelfmoord pleegde

Live Twitter'Evangelisch leider' Aaldert van E. staat vandaag in Rotterdam opnieuw voor de rechter omdat hij een jonge vrouw misbruikte die patiënt was in zijn zorgkliniek. De vrouw, Thirza, pleegde later zelfmoord. Van E. werd al eerder veroordeeld voor misbruik van cliënten.

Aaldert van E. (77) is zelf naar de rechtbank gekomen. Al na een kwartier praten barstte hij vanmorgen in huilen uit als hij vertelt hoeveel hij van Thirza hield. ,,Ik wilde tot mijn dood voor haar zorgen.''

Van E. was vele jaren lang leider van zorgkliniek De Neshoeve in Ridderkerk, die later werd voortgezet in Meerkerk onder de naam Jedidja. In zijn psychotherapeutisch centrum zou hij vele cliënten seksueel hebben misbruikt. Hij werd in 2016 veroordeeld tot twee jaar cel voor misbruik van vier patiënten.

In datzelfde jaar pleegde ex-patiënt Thirza zelfmoord. Pas daarna deed ook háár familie aangifte van misbruik. De aangifte kwam uit de hoek van haar vader, die lang geleden scheidde van Thirza's moeder. Voor dat misbruik staat Van E. vandaag wéér voor de rechter.

Moord of zelfmoord

De zaak rond Van E.'s zorgkliniek kwam onlangs weer in het nieuws omdat Thirza's moeder Linda en haar man Leo (niet de vader van Thirza) verdacht worden van moord, of aanzetten tot zelfmoord van vier mensen, onder wie Thirza. Justitie betwijfelt inmiddels of Thirza zelfmoord pleegde. Opmerkelijk is dat ook een oudere zus van Thirza, Joëlle, zelfmoord pleegde, vier jaar vóór het overlijden van Thirza.

Ook opmerkelijk is dat ook Thirza's moeder, Linda den H., jarenlang in de kliniek van Van E. werkte. Toch wordt Van E. (nog) niet verdacht van betrokkenheid bij de dood van Thirza of een van de andere personen die zelfmoord pleegde. Hij staat vandaag 'alleen' terecht voor misbruik.

Grootvader

Van E. zegt zich niet te herkennen in de aantijgingen. Thirza had tal van psychische problemen en zou Aaldert 'als een soort grootvaderfiguur' hebben gezien, als vervanging van haar eigen overleden opa. Daardoor ontstond een nauwe band, zegt Van E., tussen hemzelf, Thirza en Thirza's moeder Linda. Aaldert noemt Thirza bovengemiddeld intelligent maar met complexe problematiek. Zo zei ze grote hechtingsproblemen hebben. ,,Ze wilde alleen maar met mij en haar moeder contact.''

De rechter hield Aaldert voor dat hij graag opschepte over zijn bedprestaties en vaak achter elkaar kon klaarkomen. Aaldert zegt dat dat onmogelijk is. ,,Ik heb al sinds 1992 erectieproblemen.'' Thirza zou de periode met Aaldert hebben omschreven als 'een hel'. Volgens Aaldert heeft Thirza 'onder grote druk' gezegd dat er sprake was van seks en ontkende ze dat later weer. Toen Aaldert in de gevangenis zat, kwam Thirza langs en vielen ze elkaar 'huilend in de armen', vertelt Aaldert die honderduit, en emotioneel, praat in de rechtbank.

