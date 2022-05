Evelyn heeft nu al dertienduizend kortingskaarten voor de Efteling

Ook haalde ze via haar Facebookgroepen al ruim zeventienduizend zegeltjes op voor de messenactie van dezelfde supermarkt. ,,Dit is ongelooflijk”, reageert Dorst. ,,Er zijn zoveel mensen die met een kleine geste zoals zegeltjes sparen toch iets goeds willen doen voor een ander. Ik ben er nu bijna de hele dag mee bezig, maar het geeft een goed gevoel om mensen hier blij mee te maken.”

De Zwijndrechtse zamelt al jaren spullen in voor arme gezinnen via haar Facebookgroepen. Die worden via andere Facebookgroepen weer verdeeld onder mensen die het nodig hebben. Dit jaar wilde ze mensen ook helpen om met korting een dagje naar de Efteling te gaan. Na een paar weken kon ze al honderdvijftig gezinnen blij maken met zeshonderd kortingskaarten. Daarom besloot ze via haar Facebookpagina ‘Digitale actiezegels sparen voor Big Smiles’ voortaan meer zegels te gaan sparen. ,,Ik deed dat in het begin met vijftien vriendinnen en kennissen, maar inmiddels heb ik al negenhonderds medespaarders”, zegt ze. ,,We hebben samen al zevenhonderd professionele koksmessen bij elkaar gespaard.”