'Even staan? Heeft de arts het dossier van Sara wel gelezen?'

Na de röntgenfoto tillen we Sara weer in haar rolstoel. Op de gang vraagt Emine aan mij of de confronterende vragen niet moeilijk zijn voor Sara. In het Engels, omdat we merken dat ze al zo veel begrijpt. Ik maak mij er ook zorgen over, maar haal mijn schouders op. Wist ik maar hoe ik haar kan beschermen tegen botte vragen.



In de wachtkamer van de orthopeed spelen we met de duplo om de tijd te doden. Bijna een uur na de afgesproken tijd zegt de vriendelijke dame achter de balie dat de arts zoek is. Na nog tien minuten wachten, maakt ze excuses. ,,Sorry, er waren zieken en een hoop gedoe, maar jullie worden zo binnen geroepen.’’



Het gesprek met de orthopeed is kort en prettig. Snel door naar de volgende specialist. Bij de neuroloog zit plots een nieuw gezicht tegenover ons. ,,Waar is de neuroloog die Sara behandelt?’’ vraag ik. Het is al de tweede keer dat Sara een andere arts krijgt zonder dat wij daarover zijn geïnformeerd door de afdeling kinderneurologie. Dit keer blijkt een arts in opleiding de neuroloog te vervangen.