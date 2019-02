‘Ex-bajesklanten spraken af op Fort Oranje’

VIDEO Klopjacht op dader(s) schietpar­tij Arnhem, schoolkin­de­ren moeten binnen blijven

16:24 Bij een schietpartij in een woning in Arnhem is vanmiddag één persoon gewond geraakt. De politie is op zoek naar een of twee daders. Een van de daders zou een getinte man met gezet postuur zijn. Schoolkinderen in de buurt moeten binnen blijven.